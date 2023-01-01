طقس الغد: الحرارة حول معدلاتها وزخات متوقعة فوق المناطق الجنوبية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة يوم غد حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر بعد الظهر.

ويكون الجو ليلاً بارداً ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية والمناطق الشمالية والجزيرة والشرقية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 60 كيلومتراً في الساعة خاصة في المنطقة الساحلية والجنوبية والجنوبية الغربية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..