تعليق الرحلات الجوية في مطار عاصمة الفلبين بسبب عطل تقني

مانيلا-سانا

أعلنت سلطات النقل الجوي في الفلبين اليوم عن إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية في مطار العاصمة مانيلا “نينوي أكينو”، نتيجة عطل تقني في أنظمة الملاحة والمراقبة، حيث يتم العمل على استعادتها جزئياً.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن هيئة مطار مانيلا الدولي قولها في بيان: إنه تم تعليق الرحلات الجوية من المطار وإليه بسبب مشكلات فنية تتعلق بأنظمة إدارة الحركة الجوية الملاحية، ناتجة عن انقطاع في التيار الكهربائي مجهول الأسباب، مضيفة: إن الرحلات التي تم إلغاؤها شملت رحلات دولية ومحلية تابعة للخطوط الجوية الفلبينية وشركات دول أخرى.

بدورها أكدت شركة الخطوط الجوية الفلبينية أنها حالة مؤقتة وسيتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاستعادة الجداول الزمنية العادية، وإعادة الرحلات المحولة إلى وجهتها الأصلية في أسرع وقت ممكن.

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