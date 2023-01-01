سواريز ينضم إلى غريميو البرازيلي

برازيليا-سانا

أعلن نادي غريميو البرازيلي لكرة القدم عن تعاقده مع مهاجم منتخب الأوروغواي لويس سواريز بعقد يمتد لعامين.

وفي بيان له أوضح النادي أن سواريز (35 عاماً) وقع عقداً حتى 2024 في صفقة انتقال مجانية.

وكان سواريز انضم إلى ليفربول الإنكليزي في عام 2011، وقضى معه ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل إلى إسبانيا، حيث لعب مع برشلونة من 2014 إلى 2020 ثم أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الماضي، فيما فاز مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا عام 2015 والدوري الإسباني أربع مرات، وتوج مرة أخرى ببطولة إسبانيا مع أتلتيكو في عام 2021.

ويستهل غريميو العام الجديد بمواجهة ساو لويز في كأس السوبر في الـ 17 من كانون الثاني الحالي.

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