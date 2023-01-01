الجو غائم جزئياً بشكل عام وتحذير من الصقيع في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بمنخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم أحياناً مع تكاثر للسحب على ارتفاعات مختلفة، وخاصة السحب العليا، وباردا ليلا، ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية والمناطق الشمالية والجزيرة والشرقية، وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 60/ كم/سا، وخاصة في المنطقة الساحلية والجنوبية والجنوبية الغربية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: