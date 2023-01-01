أرسنال يفوز على برايتون برباعية

لندن-سانا

فاز فريق أرسنال على مضيفه برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأحرز بوكايو ساكا هدفًا مبكرًا للأرسنال في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة، وأضاف زميله مارتن أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 39 قبل أن يحرز إدوارد نكيتياه ثالث الأهداف في الدقيقة 47، ثم قلص كاورو ميتوما الفارق لبرايتون في الدقيقة 65، وعزز مارتينيلي تقدم أرسنال بهدف رابع في الدقيقة 71 قبل أن يحرز إيفان فيرجسون هدفًا ثانياً في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده للنقطة 43 بصدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي تعثر بالتعادل مع إيفرتون، فيما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 24 في المركز الثامن.

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