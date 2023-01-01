سياسي فرنسي: قانون الصحافة في أوكرانيا يعزز ديكتاتورية زيلينسكي النازية

باريس-سانا

وصف رئيس حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي فرانسوا أسيلينو قانون الصحافة الجديد في أوكرانيا بأنه يتعارض مع حرية التعبير في أوروبا، ويعزز ديكتاتورية فلاديمير زيلينسكي النازية الجديدة.

وقال أسيلينو في حسابه على موقع تويتر: “إن الاتحاد الأوروبي للصحفيين غاضب من هذا القانون، ويعتقد ممثلوه أنه يتضمن العديد من البنود التي تتعارض مع القيم الأوروبية”، مشيراً إلى أن زيلينسكي يعزز ديكتاتوريته النازية الجديدة عبر هذا القانون.

ولفت أسيلينو إلى أن الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا غير راضٍ أيضاً عن ذلك القانون ويعتقد أنه يشكل أكبر تهديد لحرية التعبير.

وكان البرلمان الأوكراني اعتمد في القراءة الثانية والأخيرة مشروع قانون حول وسائل الإعلام يسمح للسلطات بفرض غرامة وإغلاق أي قناة تلفزيونية أو صحيفة أو موقع إذا لم يعجبها المحتوى المعلوماتي الموجود عليها.

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