التعليم العالي خلال عام 2022… التركيز على الجوانب التطبيقية والعملية التي تخدم سوق العمل ودعم البحث العلمي

دمشق-سانا

إجراءات عديدة اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام 2022، بهدف الارتقاء بالواقع العلمي والأكاديمي، وربط الخريجين بسوق العمل، ودعم البحث العلمي، وزيادة نسبة استيعاب الطلاب في بعض الاختصاصات، حيث بلغ عدد الطلاب الدارسين في الجامعات والمعاهد والهيئات التابعة للوزارة بمختلف السنوات وأنماط التعليم “النظامي والموازي والمفتوح والخاص والافتراضي” حوالي 650 ألف طالب وطالبة.

– قبول جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، حيث وصل عدد الطلاب الجدد للعام الدراسي الحالي إلى 131892طالباً وطالبة.

– التركيز على زيادة عدد المقاعد لبعض الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل، وتطوير الخطط الدراسية والمناهج بما ينسجم مع متطلبات التطوير العلمي والتكنولوجي، والاستفادة من القوانين والتشريعات التي صدرت مؤخراً حول تطوير قطاع التعليم العالي والمشافي التعليمية والمدن الجامعية، لتوفير البيئة المناسبة للتعليم والبحث العلمي.

– زيادة نسبة القبول بالتعليم الموازي إلى 50 بالمئة بدلاً من 40 بالمئة، لزيادة فرص القبول في الجامعات الحكومية.

– إجراء مفاضلة مركزية للكليات الطبية في الجامعات الخاصة، واعتماد رغبة السنة التحضيرية “عام وموازٍ والمنح المخصصة في الجامعات الخاصة” في بطاقة واحدة بالمفاضلة العامة.

– تفعيل الجوانب التطبيقية والعملية وبرامج التدريب، وتطوير الكتاب الجامعي من خلال التحول التدريجي إلى الكتاب الرقمي، والتركيز على الكليات التطبيقية، والاهتمام بالبحث العلمي، وربط الأبحاث بسوق العمل وقطاع الصناعة، وتحسين تصنيف الجامعات السورية، والمشاركة بالنشاطات والفعاليات العلمية الدولية.

افتتاح مباني جامعات وأقسام كليات ومخابر:

– افتتاح مبنى رئاسة جامعة حماة وأقسام ومراسم هندسية طلابية في كلية العمارة، وعدد من المخابر في كلية الزراعة بمدينة سلمية في ريف حماة الشرقي، وذلك بكلفة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ليرة سورية.

– افتتاح مركز خدمة الطالب بجامعة حلب.

– افتتاح مركز نفاذ للجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي.

– افتتاح نادي الشهيد باسل الأسد الرياضي في المدينة الجامعية بدمشق.

المنح الدراسية واتفاقيات التعاون وتمويل البحث العلمي:

– أعلنت الوزارة عن عدد من المنح والمقاعد الدراسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” للطلبة السوريين، مقدمة من روسيا وإيران ومصر وبيلاروس وبروناي وأذربيجان وباكستان وكوبا وصربيا، وذلك في مختلف الاختصاصات العلمية.

– توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ومشروع جريح الوطن، لضمان حصول الجرحى على الفرص والتسهيلات المطلوبة للتعليم في المرحلة الجامعية والدراسات العليا.

– توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المشتركة الموقعة في طهران العام الماضي، بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وعقد اتفاقيات توءمة مباشرة بين سورية وإيران.

– الإعلان عن مسابقة لتعيين معيدين في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس والمعهد الوطني للإدارة العامة في تخصصات متعددة، تمهيداً لإيفادهم للحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية.

– الهيئة العليا للبحث العلمي توقع عقود تمويل لـ13 مشروعاً بحثياً تطبيقياً في قطاعات “الصناعة والزراعة والبيئة والطاقات البديلة والاقتصاد والتربية وتقانة المعلومات والاتصالات”، بموازنة إجمالية 356 مليوناً و525 ألف ليرة سورية.

أبرز قرارات مجلس التعليم العالي:

– منح فرصة جديدة لطلاب التعليم المفتوح المستنفدين والمنقطعين لإعادة التسجيل والارتباط في برامج التعليم المفتوح في جامعاتهم.

– الموافقة على تسوية أوضاع بعض الطلاب في جامعة الفرات وفرع إدلب بجامعة حلب.

– منح فصل دراسي للطلاب المستنفدين لفرص التسجيل في الجامعات الخاصة.

هيلانة الهندي

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