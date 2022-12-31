عباس في ذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية: كما أسقطنا صفقة القرن سنسقط مؤامرات الاحتلال الاستعماري

القدس المحتلة-سانا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن فلسطين لا زالت صامدة بتاريخها وحاضرها وشعبها المرابط في وجه الاحتلال بعد 58 عاماً من انطلاق ثورتها، وهي مصممة على إفشال مخططات ومؤامرات الاحتلال المتطرفة والعنصرية وإسقاطها كما أسقطت صفقة القرن.

وقال عباس في خطاب اليوم بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الثامنة والخمسين: “نقول للمحتلين كلما زاد طغيانكم كلما ازداد شعبنا قوة وعزيمة وإصراراً في مواجهة عدوانكم وإرهابكم، وفي التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة”.

وشدد عباس على أن مخططات حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية ستفشل حتماً بثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، مؤكداً أن هذا الشعب كما أسقط صفقة القرن سيسقط مؤامرات الاحتلال الاستعماري بوحدته وتمسكه بثوابته الوطنية وبمقاومته الشعبية.

وحذر عباس من أن استمرار العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني لن يحقق الأمن والسلام لأحد، مؤكداً أن السلام والأمن له طريق واحد هو أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، وأن يجسد دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة على أرضه بعاصمتها الأبدية القدس.

وأضاف عباس: “سنبقى متمسكين بحقوقنا التاريخية والقانونية في أرضنا ومقدساتنا وممتلكاتنا التي اقتلعنا منها بفعل الطغيان والإرهاب الإسرائيلي، والذي يعمل فوق ذلك على محاولة تزييف الحقائق ليتسنى له مصادرة المستقبل بالاتكاء على تزييف التاريخ”.

وتابع عباس: “كل محاولاتكم البائسة سنهزمها بالحقيقة التي ننتمي إليها، فحقنا في أرض فلسطين ومقدساتها ثابت، لا يقبل التأويل، وشعبنا الفلسطيني مستمرٌ في صناعة الحياة والحضارة على هذه الأرض، فخور بتراثه وحضارته وثقافته وموروثه الإنساني جيلا بعد جيل”.

ودعا الرئيس الفلسطيني الجميع إلى حوار وطني فلسطيني سياسي شامل في القريب العاجل، للعمل والتصدي وتحمّل المسؤولية معا والسير نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

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