الحرارة حول معدلاتها غداً ورياح شديدة بعدد من المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بمنخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يستمر الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر بعد ظهر يوم الاثنين.

ويكون الجو بارداً ليلاً، ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية والمناطق الشمالية والجزيرة والشرقية، وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة، وخاصة في المنطقة الساحلية والجنوبية الغربية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..