روسيا تعلن استعادتها 82 أسيراً لدى قوات كييف

موسكو-سانا

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأنها استعادت 82 أسيراً روسياً من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف، بعد مفاوضات أجرتها مع السلطات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقله موقع روسيا اليوم أنه سيتم إرسال الأسرى المحررين إلى موسكو، لتلقي العلاج، وإعادة التأهيل الجسدي والنفسي بعد الضغوط والمخاطر التي تعرضوا لها في الأسر.

من جهة ثانية، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد القوات المشاركة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفكين وساماً من درجة رفيعة، تقديراً لما قام به.

ووفق الكرملين، قلد بوتين الجنرال سوروفكين وسام القديس جيورجيوس من الدرجة الثالثة.

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