لبنان.. غرق مركب يحاول المغادرة بطريقة غير شرعية

بيروت-سانا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن مركباً على متنه أشخاص، كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية غرق قبالة شاطئ سلعاتا شمال البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن القيادة قولها عبر حسابها في تويتر: إن 3 مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل وصلت إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا، وباشرت العناصر إنقاذ الأشخاص من المركب المذكور، وعددهم 200 تقريباً.

وسبق أن غرقت العديد من مراكب المهاجرين غير الشرعيين قبالة الشواطىء اللبنانية، وذهب ضحية ذلك العشرات.

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