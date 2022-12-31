إصابة فلسطينية جراء اعتداء الاحتلال عليها قرب رام الله

القدس المحتلة- سانا

أصيبت فلسطينية اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين يبرود شمال شرق المدينة، واعتدت على سيدة فلسطينية بالضرب ما أدى لإصابتها بكسور ورضوض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عرانة وعربونة والجلمة شمال شرق جنين وقلنديا شمال القدس المحتلة، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام، بينما أوقفت مركباتهم وفتشتها شرق طولكرم ما عرقل حركة مرورهم.

وأصيب عشرات الفلسطينيين أمس من جراء اعتداء قوات الاحتلال على مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

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