أبرز المشاركات السورية الخارجية في مؤتمرات وفعاليات اقتصادية وتربوية وتنموية وصحية خلال عام 2022

دمشق-سانا

شهد عام 2022 مشاركة سورية بعدد من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العربية والدولية بشكل مباشر أو افتراضي، الأمر الذي أسهم في تعزيز عودة سورية بمختلف القطاعات إلى النشاط الدولي، رغم الصعوبات التي فرضتها الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي المفروض عليها.

– في مجالي التربية والتعليم:

– 9 شباط شاركت سورية في المؤتمر الدولي الـ 13 للتعليم العالي في كوبا.

– 31 أيار شاركت وزارة التربية في مشاورات إقليمية افتراضية للمنطقة العربية وغرب آسيا، حول العناصر الأساسية في تحول التعليم.

– 16 أيلول وبناء على الدعوة الموجهة للسيد الرئيس بشار الأسد للمشاركة في قمة تحويل التعليم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش شاركت سورية في القمة بوفد تربوي حكومي.

– 10 تشرين الأول شارك أعضاء الهيئة التدريسية ورؤساء الأقسام وطلاب الدراسات العليا في كلية الطب البشري بجامعة دمشق والمشافي الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المؤتمر الروسي السوري الأول للصحة “طريق ابن سينا” الذي أقيم في موسكو، وتم خلاله توقيع عدد من اتفاقيات تعاون بين وزارة التعليم العالي السورية وجامعة موسكو.

-10 تشرين الثاني توجت الطفلة السورية شام البكور بلقب بطلة تحدي القراءة العربي، متفوقة على أكثر من 22 مليون مشارك من 44 دولة، حيث شاركت سورية لأول مرة في النسخة السادسة من المسابقة، كما شارك عدد من التلاميذ والطلاب من المدارس السورية بالتحدي على مستوى سورية، حيث أجريت تصفيات على أكثر من مرحلة.

– 13 تشرين الثاني شاركت وزارة التربية في المؤتمر العالمي لرعاية الطفولة المبكرة والتعليم في طشقند – أوزبكستان.

-29 تشرين الثاني شاركت وزارة التربية في اجتماع افتراضي لوزراء التربية والتعليم للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز حول تحديات التعليم المتعلقة بـ (كوفيد 19).

-6 كانون الأول شاركت سورية ممثلة بجامعة دمشق في المؤتمر الدولي للذكرى الخمسين لاتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي من خلال أعمال بحثية عن طريق الحرير ومدينة تدمر التاريخية، وذلك في مدينة قازان- روسيا.

– في مجال التنمية الإدارية:

– 28 آذار شاركت وزارة التنمية الإدارية في منتدى (المرأة الحكومية) الذي أقيم في دبي، تمهيداً لفعاليات الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات.

-29 آذار شاركت وزارة التنمية الإدارية بفعاليات الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات التي أقيمت في دبي.

– في مجال الأشغال العامة والإسكان:

-26 حزيران شاركت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالمنتدى الحضري العالمي الحادي عشر في بولندا.

-3 تشرين الأول شاركت وزارة الأشغال العامة والإسكان في أعمال المؤتمر السنوي الرابع لـ (منتدى الاقتصاد الحضري)، الذي عقد بمدينة تورنتو الكندية.

– في مجال الاتصالات والتقانة:

-1 حزيران شاركت وزارة الاتصالات والتقانة بشكل افتراضي في مناقشات الطاولة الوزارية المستديرة التي أقيمت ضمن منتدى المعلومات العالمي الذي عقد في جنيف.

-26 أيلول شاركت وزارة الاتصالات والتقانة بأعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (اي تي يو بي بي 22)، الذي أقيم في قصر البرلمان بمدينة بوخارست الرومانية.

– في المجال القانوني:

-30 حزيران شاركت وزارة العدل في منتدى القانون الدولي العاشر المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية، بمشاركة أكثر من 90 دولة.

-في مجال الموارد المائية:

-7 حزيران شاركت وزارة الموارد المائية في المؤتمر الدولي الثاني لـ العقد الدولي للعمل بشأن المياه، من أجل التنمية المستدامة 2018-2028 في طاجيكستان بالتعاون مع الأمم المتحدة.

– في مجال الصحة:

-24 كانون الثاني شاركت وزارة الصحة في أعمال الدورة الـ 150 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف.

-22 أيار شاركت سورية في أعمال الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية في جنيف.

– 11 تشرين الأول شاركت وزارة الصحة في أعمال الدورة الـ 69 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي أقيمت في القاهرة تحت شعار (معاً من أجل غد مستدام وصحة أوفر).

– في مجال الزراعة والإصلاح الزراعي:

-7 شباط شاركت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي باجتماع لوزراء الزراعة في سورية والعراق ولبنان والأردن في العاصمة العراقية بغداد.

– 23 أيار شاركت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بافتتاح الدورة الـ 89 للمعرض الزراعي الدولي الذي عقد في مدينة نوفي ساد الصربية.

– 28 تموز المشاركة بالاجتماع الوزاري الزراعي العربي الرباعي الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي شارك فيه وزراء الزراعة في كل من سورية ولبنان والأردن والعراق.

– 26 أيلول شاركت الوزارة في الاجتماعات التي عقدت بين وزراء الزراعة.

في سورية والأردن والعراق ولبنان في العاصمة الأردنية عمان.

– 25 تشرين الثاني المشاركة بالمؤتمر الوزاري العالمي الثالث حول مقاومة مضادات الميكروبات الذي أقيم في سلطنة عمان.

– في مجال المعارض:

– 30 آذار الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي يحصل على الجائزة الذهبية لأفضل تجسيد للمضمون، وكان المعرض افتتح في أيلول عام 2021 بمشاركة 192 دولة من بينها سورية.

-5 نيسان الجناح الطلابي السوري ينال المرتبة الأولى في المعرض الطلابي التنافسي في سلوفاكيا، الذي نظمته جامعة الاقتصاد في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا بمشاركة 30 وفداً طلابياً من دول العالم.

-9 أيار شاركت سورية بفعاليات معرض سوق السفر العربي، الذي أقيم في دبي بالتعاون مع مركز التجارة العالمي في دبي، وضم الجناح السوري عدة مشاركات لفنادق دولية ومكاتب السياحة والسفر والشركة السورية للنقل والسياحة وبعض الشركات الخاصة، إضافة إلى جناح شركة أجنحة الشام للطيران.

-1 أيلول شاركت سورية في معرض الصين للتجارة والخدمات، وذلك في العاصمة الصينية بكين، ويضم الجناح السوري في المعرض الموزاييك والأقمشة السورية والمنتجات التجميلية وصابون الغار وعطر الورد الدمشقي وزيت الزيتون والحلويات السورية، كما شارك الفنان التشكيلي وليد علي بأهم لوحاته في الجناح السوري.

-21 أيلول شاركت سورية في معرض إيران بلاست الدولي السادس عشر الذي أقيم في الموقع الدائم لمعرض طهران الدولي.

-15 تشرين الثاني سورية تشارك في معرض هافانا الدولي بدورته الثامنة والثلاثين، وشاركت به 62 دولة بينها سورية.

-7 كانون الأول شاركت سورية في الدورة الأولى من معرض أبو ظبي الدولي للأغذية عبر جناح نظمته المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.

-27 كانون الأول شاركت سورية بمعرض (صنع في سورية) وذلك على أرض معرض بغداد الدولي، وتشارك به 100 شركة صناعية وزراعية وتجارية وصحية سورية.

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