وزارة الداخلية خلال عام 2022… إنجاز مشروع الربط الإلكتروني وإحداث منصات إلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين

دمشق-سانا

مشروع الربط الإلكتروني بهدف تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتعزيز نشر التوعية المرورية، والاستمرار بمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، وإحداث منصات إلكترونية لتسهيل تقديمها أبرز الأعمال التي قامت وزارة الداخلية بتنفيذها خلال عام 2022.

في مجال خدمات المواطنين:

– افتتاح مبنى إدارة الهجرة والجوازات في الزبلطاني بدمشق، وفرع إدلب للهجرة والجوازات بمقره المؤقت في مدينة حماة، ومركز هجرة مطربا بريف حمص الحدودي مع لبنان.

– افتتاح مركز خدمة المواطن ومركز للسجل المدني في تجمع جديدة الفضل يتبع لمحافظة القنيطرة.

– إحداث مركز السجل المدني في مدينة صبيخان بريف دير الزور، إضافة إلى استصدار بطاقات شخصية للطلاب الوافدين من جرابلس ومنبج وعين العرب، وذلك في محافظة حلب.

– أنجزت وزارة الداخلية الربط الإلكتروني بين إدارة المرور وفروعها في المحافظات عبر برنامج المرور الحديث، حيث أصبح بالإمكان تسديد المخالفات الغيابية، والحضورية لأي مركبة، والحصول على براءة ذمة لأي مركبة من أي فرع مرور مهما كانت عائديتها.

– تفعيل عمل برنامج إجازات السوق وربطه مع برنامج المرور الحديث في كل فروع المرور.

– إنجاز الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية والنقل، وذلك للحصول على عائديات المركبات.

– إنجاز الربط الإلكتروني مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.

– الربط الإلكتروني مع شركتي الاتصال “سيريتل” و”إم تي إن” ليصبح بالإمكان تسديد المخالفات المرورية عبرهما.

في مجال التوعية المرورية:

– نفذت اللجنة الإعلامية المرورية في إدارة المرور أكثر من 300 فعالية توعوية بالتنسيق مع عدد من الجهات.

– إقامة عدد من دورات التأهيل لكوادر الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق، ودورات إسعاف أولي لعناصر أقسام التحقيق بفروع المرور بالمحافظات.

في مجال إجازات السوق واستعادة السيارات المسروقة:

– منح 288483 إجازة سوق من مختلف الفئات.

– استرجاع 377 سيارة مسروقة في كل فروع المرور في المحافظات.

– حجز 2069 سيارة بموجب إذاعات بحث مختلفة في كل فروع المرور بالمحافظات.

في مجال مكافحة آفة المخدرات:

– بلغ عدد قضايا المخدرات التي ضبطتها الوحدات الشرطية وإدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات كافة خلال 2022 نحو 10149 قضية، وتم خلالها توقيف 12892 شخصاً من مروجيها والمتاجرين بها والمتعاطين.

– ضبط نحو 5 أطنان من مادة الحشيش المخدرة و 37043492 حبة كبتاغون ونحو 21 كيلو غراماً من مادة الكوكائين والهيروئين وغيرهما.

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