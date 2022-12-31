هزة أرضية متوسطة الشدة تضرب جنوب روسيا

موسكو-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم كلا من منطقة البحر الأسود ونوفوروسيسك وأنابا جنوب روسيا، دون وقوع إصابات أو أضرار.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مديرية الطوارئ بإقليم كراسنودار قولها في بيان: إن الهزة في منطقة البحر الأسود بإقليم كراسنودار، وقعت على بعد 35 كيلومتراً من قرية سوكو، وكان مركزها على عمق 10 كيلومترات، وشعر بها السكان في بلدية نوفوروسيسك، وفي قرية رايفسكايا.

كما سجلت أجهزة رصد الزلازل في أنابا هزة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان المنطقة، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

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