صحة الحسكة: تمديد حملة اللقاح الفموي ضد مرض الكوليرا أربعة أيام إضافية

الحسكة-سانا

مددت مديرية صحة الحسكة حملة اللقاح الفموي ضد مرض الكوليرا أربعة أيام إضافية تبدأ من يوم الاثنين القادم.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن الحملة بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري، وكانت مدتها عشرة أيام، وتم الآن اتخاذ إجراء التمديد للوصول إلى كل الفئات المستهدفة في عموم مناطق المحافظة، ولا سيما أن هناك إقبالاً من قبل الأهالي للتطعيم باللقاح.

وأشار خلف إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح منذ انطلاق الحملة حتى نهاية الأسبوع الفائت بلغ 333920 شخصاً بنسبة تغطية وصلت إلى 84.5 بالمئة من الفئة المستهدفة “من عمر سنة وما فوق”، وذلك عبر 8 مراكز صحية و57 فريقاً جوالاً في الأرياف والتجمعات السكانية التي ليس فيها مراكز صحية ثابتة، داعياً الأهالي لمراجعة المراكز الصحية والتعاون مع الفرق الجوالة خلال فترة التمديد لتلقي اللقاح لحمايتهم ووقايتهم من الإصابة بالأمراض.

ومن المقرر أن تستهدف مديرية الصحة بالحملة 395423 شخصاً في كل مناطق المحافظة.

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