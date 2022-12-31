الفاتيكان-سانا

أعلن الفاتيكان وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 95 عاماً.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني قوله في بيان: إن البابا بنديكتوس السادس عشر توفي صباح اليوم في أحد أديرة الفاتيكان.

وكان بابا الفاتيكان الحالي فرانسيس أعلن الأربعاء الماضي أن سلفه مريض بشكل خطير، وأنه يصلي من أجله.

يذكر أن البابا بنديكتوس الراحل، واسمه يوزف راتزينغر، انتخب لمنصب البابا بعد خلوة انتخابية في ال 19 من نيسان 2005 وأقيم القداس الإلهي لتنصيبه في الـ 24 من الشهر ذاته، وتسلم مقاليد السلطة وفق التقليد الكاثوليكي يوم ال 7 من أيار في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني في روما ثم استقال من منصبه في ال 28 من شباط عام 2013 لتقدمه بالسن ليكون أول بابا يستقيل منذ 600 عام، وبعد ذلك أقام في بلدة كاستل غاندلفو قبل أن ينتقل إلى أحد الأديرة الواقعة في حدائق الفاتيكان محتفظاً بلقب “صاحب القداسة” كما احتفظ فخرياً بلقب “البابا”.