البدء بعمليات التشغيل التجريبي لمشروع الري الحكومي في القطاع السابع في محافظة دير الزور

دير الزور-سانا

أعلنت وزارة الموارد المائية عن بدء عمليات التشغيل التجريبي لمشروع الري الحكومي في القطاع السابع في محافظة دير الزور، والذي تنفذه المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.

وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أن المشروع كان متوقفا لأكثر من عشر سنوات، جراء الحرب الإرهابية على سورية، موضحة أن المشروع يتكون من محطة ضخ رئيسية ومحطة رفع فرعية وقناة رئيسية وأقنية فرعية.

وفي تصريح لمراسل سانا ذكر مدير المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي المهندس ربيع العلي أن المؤسسة أجرت اليوم عمليات التشغيل التجريبي للمشروع، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عمليات تركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية وصيانة الأقنية الرئيسية والفرعية.

وأشار العلي إلى أن المشروع سيوضع في الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن يتم الانتهاء من تلافي الملاحظات التي ستظهر خلال عملية التشغيل التجريبي، مبينا أن المشروع يروي 7500 هكتار من الأراضي الزراعية في ريف البوكمال الغربي، ويمتد في كل من مدن وبلدات القطعة والجلاء والرمادي وحسرات والسيال الغربي والسيال الشرقي والغبرة والعباس.

إبراهيم الضللي