الجو بين الصحو والغائم جزئياً نهاراً وبارد ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بمنخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام نهاراً وأن يكون بارداً ليلاً، ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50/ كم/سا وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وبارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية والمناطق الشمالية والجزيرة والشرقية، وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….