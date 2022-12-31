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دونيتسك: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء القصف الأوكراني

2022-12-31

دونيتسك-سانا

قتل شخص وأصيب اثنان آخران، جراء قصف مدفعي وصاروخي للقوات الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة تاس عن سلطات جمهورية دونيتسك قولها في بيان: إن القصف الأوكراني الذي استمر على مدار الـ 24 الساعة الماضية على أراضي الجمهورية أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة اثنين بجروح.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية وغيرها من المناطق، التي انضمت إلى روسيا مؤخرا بشكل يومي، ما يوقع العديد من الضحايا بين المدنيين.

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