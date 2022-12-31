سياسي سلوفاكي: قيادات الاتحاد الأوروبي خادمة مطيعة للولايات المتحدة الأمريكية

براتيسلافا-براغ-سانا

دعا رئيس الحكومة السلوفاكية الأسبق يان تشارنو غورسكي إلى إلغاء العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، معتبرا هذه العقوبات دليلاً على غباء قيادات الاتحاد الأوروبي التي تبنتها.

وأشار تشارنو غورسكي في مقال نشره موقع ” أوائل الأخبار التشيكي” إلى أن قيادا ت الاتحاد الأوروبي أظهرت خلال الأزمة الأوكرانية أنها خادمة مطيعة للولايات المتحدة، ولذلك فرضت وتحت الضغط الأمريكي المباشر عقوبات على روسيا أضرت بدول الاتحاد بشكل كبير.

ولفت إلى أن حسابات مسؤولي دول الاتحاد كانت خاطئة، لأن العالم لم ينضم إلى عقوباتها على روسيا، بل زاد التعاون التجاري والاقتصادي، وبالمواد الاستراتيجية بين روسيا ومختلف دول العالم منها الصين والهند وباكستان وغيرها.

وأكد تشارنو غورسكي أنه بفضل السياسة الغبية للاتحاد الأوروبي فإن دول الاتحاد ومنها سلوفاكيا تشتري الطاقة بأسعار مرتفعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على مختلف المواد ومناحي الحياة، مشدداً على أن المخرج من هذا الوضع هو سهل وبسيط، ويكمن بإيقاف العقوبات المفروضة على روسيا، ما سيسمح بإجراء المباحثات مع موسكو، لوقف عقوباتها المضادة على دول الاتحاد.

وفي سياق آخر اعتبر الدبلوماسي التشيكي السابق يارومير نوفوتني أن الأزمة الأوكرانية وتدهور الوضع الأمني في العالم يصبان في صالح شركات السلاح العالمية.

ولفت نوفوتني في حديث لموقع أوراق برلمانية التشيكي إلى أن أرباح هذه الشركات بلغت أرقاماً قياسية من جراء هذه الحرب، مؤكداً أن الولايات المتحدة تنفذ حرباً اقتصادية بذريعة أوكرانيا، وهي ستستمر في دعم تأجيج هذه الحرب حتى آخر مواطن أوكراني.

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