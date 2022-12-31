الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان

بكين-سانا

جددت الصين معارضتها الشديدة لمبيعات الأسلحة الأمريكية المزمعة إلى منطقة تايوان الصينية، مؤكدة أن الولايات المتحدة بفعلها ذلك تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

ونقلت شينخوا عن المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة (تشو فنغ ليان) قولها أمس رداً على استفسار إعلامي بشأن القرار الأمريكي الأخير فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة لتايوان: إن مبيعات الأسلحة الأمريكية المزمعة تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة، والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة .

وأوضحت أن الولايات المتحدة بفعلها ذلك تتواطأ مع قوى ما يسمى استقلال تايوان وتدعمها وتقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، مضيفة إنه يتعين على واشنطن التعامل مع هذه القضية بحكمة.

وقالت ليان: نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة، والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والوفاء بالتزامها بعدم دعم ما يسمى استقلال تايوان، ووقف مبيعات الأسلحة لتايوان والاتصال العسكري معها.

كما حذرت ليان سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان من أن أي محاولة لمقاومة إعادة التوحيد، بالبناء العسكري أو التواطؤ مع قوى خارجية، سعياً إلى ما يسمى استقلال تايوان محكوم عليها بالفشل.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (وانغ ون بين) حث الولايات المتحدة أمس على وقف مبيعات الأسلحة إلى منطقة تايوان الصينية، والاتصال العسكري معها والتوقف عن خلق عوامل جديدة قد تؤدي إلى توترات عبر مضيق تايوان.

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