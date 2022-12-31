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تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

2022-12-30

تونس-سانا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر ابتداء من الأول من الشهر المقبل.

وذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء أن “الرئيس سعيد أصدر مرسوماً رئاسياً ونشر في الجريدة الرسمية في البلاد ينص على إعلان حالة الطوارئ في كامل الجمهورية لمدة شهر، ابتداء من الأول من كانون الثاني المقبل ولغاية الثلاثين من الشهر ذاته”.

وكان سعيد أصدر في شباط الماضي أمراً يمدد بموجبه حالة الطوارئ في البلاد حتى الـ 31 من الشهر الجاري.

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