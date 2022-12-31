مقتل 3 من الأمن المصري وإصابة 5 في هجوم إرهابي شمال البلاد

القاهرة-سانا

قتل ثلاثة من رجال الأمن المصري، وأصيب خمسة آخرون اليوم في هجوم إرهابي في محافظة الإسماعيلية شمال البلاد.

ونقل موقع بوابة الأهرام المصري عن مصدر أمني قوله في تصريح: إن “هجوماً شنه إرهابيون على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الأمن، وإصابة خمسة آخرين بجروح”، مؤكداً أن القوات الأمنية تمكنت أثناء تصديها للهجوم من القضاء على أحد الإرهابيين.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية لا تزال تلاحق الإرهابيين، وفرضت طوقاً أمنياً على مكان الحادث.

وتواصل القوات المسلحة المصرية تنفيذ مهام اقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على سلامة وأمن الوطن.

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