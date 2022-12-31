وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر جراء حادث على طريق دمشق – بيروت

ريف دمشق-سانا

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب آخر اليوم جراء حادث صدم على طريق دمشق – بيروت نزلة الديماس.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن مركبة سائحة خاصة نوع أفانتي صدمت 4 أشخاص على طريق دمشق-بيروت نزلة الديماس ما أدى لوفاة 3 منهم وإصابة الرابع.

وأشارت الوزارة إلى أن دوريات مركز شرطة الطرق العامة في الزبداني حضرت على الفور وتم نقل المتوفين والمصاب إلى أحد مشافي دمشق وإزالة آثار الحادث من المكان.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم توقيف سائق المركبة والتحقيقات مستمرة.

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