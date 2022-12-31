SCS-NET

الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وتسجل أسوأ أعوامها منذ 2018

2022-12-30

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة في آخر أيام التداول في عام شهد توترات جيوسياسية ومخاوف من الركود مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز ان المؤشر ستوكس 600 انخفض بنسبة 1.3 بالمئة وسط تداولات هزيلة اليوم في حين خسر المؤشر العام للأسهم الأوروبية 12.9 بالمئة هذا العام مسجلاً أسوأ أداء منذ عام 2018 بينما هبط مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 1.8 بالمئة متخلياً عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققها الجلسة الماضية.

كما أغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضاً 0.8 بالمئة مع تقليص ساعات التداول إلى النصف بينما سجل مؤشر الأسهم الألمانية خسارة سنوية بنسبة 12.3 بالمئة وهي أسوأ خسائره السنوية منذ عام 2018.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى لها منذ 11 أسبوعاً

لندن-سانا أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم عند أعلى مستوى لها منذ 11 أسبوعاً، وسط آمال في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved