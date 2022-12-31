الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وتسجل أسوأ أعوامها منذ 2018

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة في آخر أيام التداول في عام شهد توترات جيوسياسية ومخاوف من الركود مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز ان المؤشر ستوكس 600 انخفض بنسبة 1.3 بالمئة وسط تداولات هزيلة اليوم في حين خسر المؤشر العام للأسهم الأوروبية 12.9 بالمئة هذا العام مسجلاً أسوأ أداء منذ عام 2018 بينما هبط مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 1.8 بالمئة متخلياً عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققها الجلسة الماضية.

كما أغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضاً 0.8 بالمئة مع تقليص ساعات التداول إلى النصف بينما سجل مؤشر الأسهم الألمانية خسارة سنوية بنسبة 12.3 بالمئة وهي أسوأ خسائره السنوية منذ عام 2018.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency