روسيا تفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا

موسكو-سانا

أعلنت روسيا عن فسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا، ورفع قرار خاص بذلك إلى الرئيس فلاديمير بوتين قبل إحالته إلى مجلس الدوما لإقراره.

وحسب موقع قناة (آر تي) فإن القرار الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على شبكة الإنترنت تضمن “الموافقة على الاقتراح، وتقديمه إلى الرئيس لإحالته إلى مجلس الدوما لإنهاء المعاهدات المبرمة مع مجلس أوروبا”.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تمر فيه العلاقات بين روسيا والمنظومة الغربية في أكثر مراحلها توتراً بسبب العقوبات الغربية على موسكو.

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