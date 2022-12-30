إخماد حريق نشب بسيارة في مدينة السويداء

السويداء-سانا

أخمد فوج إطفاء السويداء مساء اليوم حريقا نشب في سيارة بجانب صالة السابع من نيسان في مدينة السويداء.

وذكر قائد الفوج فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا أن الفوج تلقى بلاغاً عن نشوب حريق في إحدى السيارات بجانب صالة السابع من نيسان، مضيفاً: إن آليتي إطفاء توجهتا إلى المكان على الفور، حيث تبين اشتعال النار في آلية وامتداد النيران إلى مقطورة، كانت مركونة بجانب جدار الصالة ما تسبب بأضرار مادية بهما.

وأشار الداوود إلى أنه تم التعامل مباشرة مع الحريق والسيطرة عليه، وإخماده بالوسائط المناسبة.

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