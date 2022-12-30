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94 خرقاً جديدا لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

أرشيف

2022-12-30

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 94 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم: إن” من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في مقبنة وتحليق طائرة تجسسية على حيس، إضافة إلى 27 خرقاً بقصف مدفعي و62 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

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