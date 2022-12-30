موسكو تعلن إعادة إسكان جميع أهالي ماريوبول المحررة

موسكو-سانا

أعلنت الحكومة الروسية إعادة إسكان جميع أهالي مدينة ماريوبول الروسية المحررة، وتأمين كل الظروف الإنسانية لمعيشتهم، واستمرار إعادة إعمار المدينة ومرافقها.

ونقلت وكالة تاس عن وزير الإسكان الروسي إيريك فايزولين قوله في تصريح اليوم: “ليس هناك أحد يعيش في الملاجئ اليوم في ماريوبول، وتمت إعادة إسكان الجميع، وأنشأنا مراكز إيواء مؤقتة للمواطنين في المناطق الجديدة، ولم يعد هناك أناس يعيشون في ظروف غير إنسانية” معتبراً أن تهيئة الظروف لحياة سلمية هي المهمة الرئيسية في المناطق الجديدة.

وأكد فايزولين أن المدارس والمراكز الطبية والعيادات تعمل في المناطق الجديدة، ويجري إنشاء مرافق، موضحاً أن أعمال الترميم جارية أيضاً في مدينة سيفيرودونتسك بجمهورية دونيتسك.

وكانت وزارة الإعمار والإسكان الروسية أعلنت في 28 نيسان الماضي عن خطط للمساعدة في ترميم مدينة ماريوبول بعد الدمار الذي تعرضت له جراء قصف القوات الأوكرانية والمتطرفين والمرتزقة التابعين لها.

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