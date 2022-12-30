الرئيس الأسد يتبادل مع الرئيس بوتين التهنئة بحلول العام الجديد

دمشق-سانا

تبادل السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل التهنئة بحلول العام الجديد.

وتمنى الرئيس الأسد أن يحمل هذا العام لروسيا الاتحادية موفور الخير ودوام التقدم والازدهار.

واعتبر سيادته أن الدعم الكبير الذي تقدمه روسيا للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب وسعيه للحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه، وكذلك وقوفها إلى جانب القضايا العادلة لشعوب العالم إنما يعبر عن المبادئ والقيم التي تمتلكها روسيا الاتحادية، ودفاعها عن السلام والاستقرار في وجه سياسات الحروب والهيمنة ودعم الإرهاب، مؤكدا حرص سورية على أن تبقى العلاقات التي تربط بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية في تطور دائم.

فيما توجه الرئيس بوتين بالتهاني للرئيس الأسد وللشعب السوري، وأكد دعم بلاده المستمر لسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك استعدادها لمواصلة الإسهام في استقرار الوضع وإعادة الإعمار، متمنيا السلام والازدهار للشعب السوري.