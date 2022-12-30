البرازيل تعلن حداداً رسمياً على لاعب كرة القدم بيليه

برازيليا-سانا

بدأت البرازيل اليوم الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أسطورة كرة القدم بيليه الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، والذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب في العالم وذلك بعد وفاته أمس عن عمر ناهز 82 عاماً.

وأصدرت الحكومة البرازيلية مرسوم حداد لمدة ثلاثة أيام على إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو بيليه، وستقام مراسم جنازة مفتوحة للجمهور يوم الإثنين، وتستمر 24 ساعة في ملعب سانتوس أوربانو كالديرا الذي حمل ألوانه طوال مسيرته تقريباً من 1956 إلى 1974 أما مراسم الدفن فستقام الثلاثاء، وستقتصر على حضور أسرته فقط، بعد موكب يتبع التابوت في شوارع سانتوس؛ المدينة الساحلية على بعد 80 كيلومتراً من ساو باولو والتي قررت من جانبها حداداً لسبعة أيام.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم تنكيس الأعلام في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية حداداً على رحيل بيليه.

ونشر “فيفا” فيديو على حسابه في موقع “تويتر” يظهر تنكيس الأعلام في مقره بزيوريخ.

وتوفي بيليه أمس عن عمر ناهز 82 عاماً بعد صراع مع سرطان القولون.

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