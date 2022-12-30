زاخاروفا: روسيا مستعدة لاستئناف حركة نقل الركاب مع الصين بشكل سريع

بكين-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ترحيب روسيا بالعودة بأسرع ما يمكن لاستئناف حركة المسافرين مع الصين.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها اليوم: “نرحب بفتح حركة المسافرين عبر نقاط التفتيش الحدودية بأسرع وقت ممكن، وكذلك رفع قيود مكافحة الأوبئة التي تؤثر على حركة البضائع، ونحن على استعداد للنظر في هذه المسائل فور تلقينا الطلب من شركائنا الصينيين، وبعد تنسيقها والاتفاق عليها عبر القنوات الدبلوماسية سينشر الطرفان الإخطارات الرسمية بذلك”.

وأضافت زاخاروفا: “إن الجانب الصيني نشر في الـ 26 من كانون الأول الجاري خطة بناء على عدوى فيروس كورونا المستجد، وتمت التوصية فيها برفع وإلغاء بعض القيود اعتباراً من الـ 8 من كانون الثاني2023 ، وفيما يتعلق بالرحلات عبر الحدود تم التخلي عن إصدار ما يسمى بالرمز الصحي قبل أي رحلة، وإلغاء فحص المواطنين حول وجود عدوى فيروس كورونا عند وصولهم إلى الصين، ولكن حتى الآن يجب قبل 48 ساعة من دخول الصين القيام باختبار بي سي ار وبالنسبة لمن تكون نتيجته سلبية سيتم إلغاء الحجر الصحي الإلزامي”.

وتابعت زاخاروفا: “نحن ننظر بشكل إيجابي إلى هذه القرارات من الجانب الصيني، ونعرب عن أملنا في الاستئناف التدريجي للتبادلات واسعة النطاق بين بلدينا”.

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