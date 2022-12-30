أبرز الأحداث العربية والدولية لعام 2022

دمشق-سانا

بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان الدونباس كان أبرز الأحداث الدولية لعام 2022.

شهر كانون الثاني:

1-3 زعيم اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون يدعو لانسحاب فرنسا من حلف الناتو وعدم التورط في المغامرات الأمريكية في أوروبا.

1-8 احتجاجات في فرنسا ضد سياسات فرض التطعيم ضد فيروس كورونا.

1-12 سورية والصين توقعان مذكرة تفاهم في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير

1-16 استقالة 872 عضواً من حزب العدالة والتنمية بشكل جماعي في تركيا.

1-21 صحيفة نيويورك تايمز الامريكية تقر بأن القوات الأميركية قصفت سد الفرات في سورية عام 2017 معرضة حياة الاف المدنيين للخطر.

1-22 أمريكيون يوقعون عريضة تطالب وزير الخارجية (أنتوني بلينكن) بالضغط على (إسرائيل) لوقف جرائمها في النقب في فلسطين المحتلة .

1-24 حلف الناتو يقرر ارسال طائرات وسفن لتعزيز قدرته في أوروبا الشرقية.

1-27 تبادل لإطلاق النار على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان.

شهر شباط:

2-6 الاتحاد الافريقي يعلق قرار منح الكيان الإسرائيلي صفة عضو مراقب في الاتحاد.

2-20 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُعلن اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

2-24 بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان الدونباس.

2-26 الولايات المتحدة تقول: إنه ليس من مصلحتنا شن حرب ضد روسيا ولن ننشر قوات في أوكرانيا.

2-28 انطلاق المفاوضات الروسية الاوكرانية في بيلاروس حول الأزمة الأوكرانية.

شهر آذار:

3-2 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعرب عن دعمه للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

3-5 المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف يؤكد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

3-11 الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يعلن أن الحلف لا يرغب بخوض حرب مفتوحة مع روسيا.

3-14 البنك الدولي: فرض عقوبات على روسيا ستكون له تداعيات خطيرة على العالم.

3-18 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن القوات الأوكرانية ترتكب جرائم حرب.

3-27 الدفاع الروسية: حققنا أهم أهداف المرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة .

3-28 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر قرارا ينص على دفع قيمة الغاز الروسي المصدر الى الدول غير الصديقة بالروبل.

شهر نيسان:

4-2 انفجار قنبلة تزن ألف رطل تعود لزمن الحرب العالمية الثانية داخل حوض لبناء السفن في مدينة كيل شمال ألمانيا.

4-5 روسيا تؤكد أن لدى واشنطن 60 مختبراً عسكرياً بيولوجياً في مناطق متاخمة لروسيا والصين.

4-11 إضراب شامل في بيت لحم بالضفة الغربية احتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

4-15 روسيا تستدعى سفير الاتحاد الأوروبي لديها وتطرد 18 من موظفي بعثة الاتحاد.

4-16 وثائق سرية تكشف عن مخططات تخريبية للأمن الأوكراني قبيل فراره من منطقة خيرسون.

4-21 روسيا تغلق قنصليات استونيا وليتوانيا ولاتفيا على أراضيها.

4-24 إيران تحبط هجوماً سيبرانياً حاول استهداف البنى التحتية في البلاد.

شهر أيار:

5-1 مظاهرات حاشدة في فرنسا ضد سياسات الرئيس ايمانويل ماكرون.

5-8 الأمن الروسي يفكك خلية نازية خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في روسيا.

5-10 إقالة رئيسة الاستخبارات الإسبانية (باز استيبان) إثر فضيحة تجسس عبر برنامج إسرائيلي.

5-11 استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال في جنين.

5-13 وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

5-18 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يؤكد وجود مخطط كولومبي لاستهداف الأمن في فنزويلا.

5-25 تحقيق لوكالة أسوشييتد برس يؤكد مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال الصحفية (أبو عاقلة).

5-27 روسيا والصين تستخدمان (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي لتوسيع العقوبات على كوريا الديمقراطية.

شهر حزيران:

6-1 وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف يؤكد ضرورة إعادة الاعمار في سورية وبناء البنية الاقتصادية فيها بأسرع وقت ممكن.

6-2 الصين ترفض المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان.

6-4 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن القوات الروسية دمرت العشرات من الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا.

6-6 انسحاب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من اجتماع لمجلس الأمن الدولي احتجاجاً على اتهامات باطلة لروسيا صدرت عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

6-9 رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يعلن وقف عمل 18 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية.

6-10 المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان يؤكد أن الولايات المتحدة تنهب ثروات الشعب السوري علناً.

6-13 ميشيل باشليه تتخلى عن رئاسة مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

6-16 ختام الاجتماع الـ 18 للدول الضامنة لعملية استانا وتجديد التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها.

6-21 قوات الأمن الإيرانية تعتقل خلية تجسس تعمل لصالح (الموساد) الإسرائيلي.

6-26 الآلاف يتظاهرون في العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجاً على قمة حلف الناتو المقبلة في بلادهم.

شهر تموز:

7-1 روسيا تعلن انسحابها من اتفاقيات مجلس أوروبا.

7-4 مظاهرات في أمريكا احتجاجا على مقتل شاب أمريكي من أصل إفريقي برصاص الشرطة.

7-8 مقتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي بالرصاص عن عمر ناهز 67 عاماً.

7-18 فوز دروبادي مورمو من حزب بهاراتيا جاناتا بالانتخابات الرئاسية الهندية.

7-20 هجوم على منتجع سياحي في قضاء زاخو في دهوك شمال العراق.

7-25 التونسيون يصوتون على مشروع دستور جديد للبلاد.

7-28 قوات الأمن الداخلي الإيرانية تعلن القبض على عناصر شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي.

شهر آب:

8-2 رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تقوم بزيارة استفزازية إلى تايوان .

8-16 وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يؤكد خلال لقائه وزير الدفاع السوري العماد علي عباس في موسكو أن سورية بلد صديق لروسيا ولا تقتصر العلاقات بيننا على محاربة الإرهاب.

8-30 الصين تؤكد أنه يجب ايقاف الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سورية والنهب غير القانوني لمواردها.

شهر أيلول:

1-9 روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في محطة زابوروجيه النووية .

8-9 وفاة ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية عن عمر 96 عاماً.

15-9 مندوب إيران في الأمم المتحدة يؤكد أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

21-9 الرئيس التشيلي يؤكد حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة .

27-9 بكين تكشف عن أدلة لتورط وكالة الأمن القومي الأمريكية بهجمات سيبرانية ضد جامعة صينية .

شهر تشرين الأول :

1-10 الصين تدعو جميع الأطراف إلى ترك مساحة للمفاوضات الدبلوماسية ضمن الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية .

13-10 مجلس النواب العراقي ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق .

20-10 رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تعلن استقالتها من رئاسة حزب المحافظين.

26-10 وكالة البيئة الأوروبية تحذر من أن انبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا عادت إلى الارتفاع العام الماضي بعد فترات الإغلاق بسبب كورونا .

29-10 هجوم بطائرات مسيرة على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود وسفن مدنية بالقرب من مدينة سيفاستوبول جنوب روسيا.

شهر تشرين الثاني :

3-11 الأمم المتحدة تتبنى قراراً يدعو إلى رفع الحصار الأمريكي المفروض على كوبا .

4-11 روسيا تسلم السفيرة البريطانية في موسكو أدلة على ضلوع بلادها في الهجوم على ميناء سيفاستوبول .

7-11 انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الـ 27 في شرم الشيخ بمصر.

10-11 الخارجية الروسية تستدعي سفير لاتفيا احتجاجاً على هدم النصب السوفييتية في لاتفيا .

15-11 الأمم المتحدة تعلن أن عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة .

20-11 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر .

23-11 في ختام الاجتماع الـ 19 للدول الضامنة لعملية أستانا التي أكدت التزامها الراسخ بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها ورفضها المخططات الانفصالية .

28-11 المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف يؤكد أن تركيا لم تف بالتزاماتها تجاه منطقة خفض التصعيد في ادلب.

شهر كانون الأول :

1-12 وزير خارجية مصر سامح شكري يؤكد ضرورة مساندة جهود الحل السياسي للازمة في سورية .

2-12 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو الغرب إلى وقف سياساته المدمرة في أوكرانيا.

4-12 المدعى العام الإيراني محمد جعفر منتظري يؤكد أن إيران تواجه حرباً هجينة مركبة.

7-12 السلطات الألمانية تعتقل 25 شخصاً يشتبه في تخطيطهم لانقلاب في البلاد.

13-12 وزير الخارجية التشيكي يرفض نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة .

18-12 الأرجنتين تفوز بكاس العالم في بطولة كرة القدم 2022 .

21-12 مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بسام صباغ يقول إن حل الأزمة الإنسانية في سورية يتطلب تحرك مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب .

28-12 عقد جلسة محادثات ثلاثية في موسكو بين وزراء دفاع سورية وروسيا وتركيا لبحث جهود محاربة الإرهاب والأوضاع في سورية .

أعد البانوراما دائرة الأخبار الخارجية والوكالات

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