أبرز الأحداث العربية والدولية لعام 2022

دمشق-سانا
بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان الدونباس كان أبرز الأحداث الدولية لعام 2022.
شهر كانون الثاني:
1-3 زعيم اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون يدعو لانسحاب فرنسا من حلف الناتو وعدم التورط في المغامرات الأمريكية في أوروبا.
1-8 احتجاجات في فرنسا ضد سياسات فرض التطعيم ضد فيروس كورونا.
1-12 سورية والصين توقعان مذكرة تفاهم في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير
1-16 استقالة 872 عضواً من حزب العدالة والتنمية بشكل جماعي في تركيا.
1-21 صحيفة نيويورك تايمز الامريكية تقر بأن القوات الأميركية قصفت سد الفرات في سورية عام 2017 معرضة حياة الاف المدنيين للخطر.
1-22 أمريكيون يوقعون عريضة تطالب وزير الخارجية (أنتوني بلينكن) بالضغط على (إسرائيل) لوقف جرائمها في النقب في فلسطين المحتلة .
1-24 حلف الناتو يقرر ارسال طائرات وسفن لتعزيز قدرته في أوروبا الشرقية.
1-27 تبادل لإطلاق النار على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان.
شهر شباط:
2-6 الاتحاد الافريقي يعلق قرار منح الكيان الإسرائيلي صفة عضو مراقب في الاتحاد.
2-20 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُعلن اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.
2-24 بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان الدونباس.
2-26 الولايات المتحدة تقول: إنه ليس من مصلحتنا شن حرب ضد روسيا ولن ننشر قوات في أوكرانيا.
2-28 انطلاق المفاوضات الروسية الاوكرانية في بيلاروس حول الأزمة الأوكرانية.
شهر آذار:
3-2 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعرب عن دعمه للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
3-5 المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف يؤكد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
3-11 الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يعلن أن الحلف لا يرغب بخوض حرب مفتوحة مع روسيا.
3-14 البنك الدولي: فرض عقوبات على روسيا ستكون له تداعيات خطيرة على العالم.
3-18 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن القوات الأوكرانية ترتكب جرائم حرب.
3-27 الدفاع الروسية: حققنا أهم أهداف المرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة .
3-28 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر قرارا ينص على دفع قيمة الغاز الروسي المصدر الى الدول غير الصديقة بالروبل.
شهر نيسان:
4-2 انفجار قنبلة تزن ألف رطل تعود لزمن الحرب العالمية الثانية داخل حوض لبناء السفن في مدينة كيل شمال ألمانيا.
4-5 روسيا تؤكد أن لدى واشنطن 60 مختبراً عسكرياً بيولوجياً في مناطق متاخمة لروسيا والصين.
4-11 إضراب شامل في بيت لحم بالضفة الغربية احتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
4-15 روسيا تستدعى سفير الاتحاد الأوروبي لديها وتطرد 18 من موظفي بعثة الاتحاد.
4-16 وثائق سرية تكشف عن مخططات تخريبية للأمن الأوكراني قبيل فراره من منطقة خيرسون.
4-21 روسيا تغلق قنصليات استونيا وليتوانيا ولاتفيا على أراضيها.
4-24 إيران تحبط هجوماً سيبرانياً حاول استهداف البنى التحتية في البلاد.
شهر أيار:
5-1 مظاهرات حاشدة في فرنسا ضد سياسات الرئيس ايمانويل ماكرون.
5-8 الأمن الروسي يفكك خلية نازية خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في روسيا.
5-10 إقالة رئيسة الاستخبارات الإسبانية (باز استيبان) إثر فضيحة تجسس عبر برنامج إسرائيلي.
5-11 استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال في جنين.
5-13 وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
5-18 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يؤكد وجود مخطط كولومبي لاستهداف الأمن في فنزويلا.
5-25 تحقيق لوكالة أسوشييتد برس يؤكد مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال الصحفية (أبو عاقلة).
5-27 روسيا والصين تستخدمان (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي لتوسيع العقوبات على كوريا الديمقراطية.
شهر حزيران:
6-1 وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف يؤكد ضرورة إعادة الاعمار في سورية وبناء البنية الاقتصادية فيها بأسرع وقت ممكن.
6-2 الصين ترفض المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان.
6-4 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن القوات الروسية دمرت العشرات من الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا.
6-6 انسحاب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من اجتماع لمجلس الأمن الدولي احتجاجاً على اتهامات باطلة لروسيا صدرت عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
6-9 رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يعلن وقف عمل 18 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية.
6-10 المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان يؤكد أن الولايات المتحدة تنهب ثروات الشعب السوري علناً.
6-13 ميشيل باشليه تتخلى عن رئاسة مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
6-16 ختام الاجتماع الـ 18 للدول الضامنة لعملية استانا وتجديد التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها.
6-21 قوات الأمن الإيرانية تعتقل خلية تجسس تعمل لصالح (الموساد) الإسرائيلي.
6-26 الآلاف يتظاهرون في العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجاً على قمة حلف الناتو المقبلة في بلادهم.
شهر تموز:
7-1 روسيا تعلن انسحابها من اتفاقيات مجلس أوروبا.
7-4 مظاهرات في أمريكا احتجاجا على مقتل شاب أمريكي من أصل إفريقي برصاص الشرطة.
7-8 مقتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي بالرصاص عن عمر ناهز 67 عاماً.
7-18 فوز دروبادي مورمو من حزب بهاراتيا جاناتا بالانتخابات الرئاسية الهندية.
7-20 هجوم على منتجع سياحي في قضاء زاخو في دهوك شمال العراق.
7-25 التونسيون يصوتون على مشروع دستور جديد للبلاد.
7-28 قوات الأمن الداخلي الإيرانية تعلن القبض على عناصر شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي.
شهر آب:
8-2 رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تقوم بزيارة استفزازية إلى تايوان .
8-16 وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يؤكد خلال لقائه وزير الدفاع السوري العماد علي عباس في موسكو أن سورية بلد صديق لروسيا ولا تقتصر العلاقات بيننا على محاربة الإرهاب.
8-30 الصين تؤكد أنه يجب ايقاف الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سورية والنهب غير القانوني لمواردها.
شهر أيلول:
1-9 روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في محطة زابوروجيه النووية .
8-9 وفاة ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية عن عمر 96 عاماً.
15-9 مندوب إيران في الأمم المتحدة يؤكد أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.
21-9 الرئيس التشيلي يؤكد حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة .
27-9 بكين تكشف عن أدلة لتورط وكالة الأمن القومي الأمريكية بهجمات سيبرانية ضد جامعة صينية .
شهر تشرين الأول :
1-10 الصين تدعو جميع الأطراف إلى ترك مساحة للمفاوضات الدبلوماسية ضمن الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية .
13-10 مجلس النواب العراقي ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق .
20-10 رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تعلن استقالتها من رئاسة حزب المحافظين.
26-10 وكالة البيئة الأوروبية تحذر من أن انبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا عادت إلى الارتفاع العام الماضي بعد فترات الإغلاق بسبب كورونا .
29-10 هجوم بطائرات مسيرة على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود وسفن مدنية بالقرب من مدينة سيفاستوبول جنوب روسيا.
شهر تشرين الثاني :
3-11 الأمم المتحدة تتبنى قراراً يدعو إلى رفع الحصار الأمريكي المفروض على كوبا .
4-11 روسيا تسلم السفيرة البريطانية في موسكو أدلة على ضلوع بلادها في الهجوم على ميناء سيفاستوبول .
7-11 انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الـ 27 في شرم الشيخ بمصر.
10-11 الخارجية الروسية تستدعي سفير لاتفيا احتجاجاً على هدم النصب السوفييتية في لاتفيا .
15-11 الأمم المتحدة تعلن أن عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة .
20-11 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر .
23-11 في ختام الاجتماع الـ 19 للدول الضامنة لعملية أستانا التي أكدت التزامها الراسخ بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها ورفضها المخططات الانفصالية .
28-11 المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف يؤكد أن تركيا لم تف بالتزاماتها تجاه منطقة خفض التصعيد في ادلب.
شهر كانون الأول :
1-12 وزير خارجية مصر سامح شكري يؤكد ضرورة مساندة جهود الحل السياسي للازمة في سورية .
2-12 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو الغرب إلى وقف سياساته المدمرة في أوكرانيا.
4-12 المدعى العام الإيراني محمد جعفر منتظري يؤكد أن إيران تواجه حرباً هجينة مركبة.
7-12 السلطات الألمانية تعتقل 25 شخصاً يشتبه في تخطيطهم لانقلاب في البلاد.
13-12 وزير الخارجية التشيكي يرفض نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة .
18-12 الأرجنتين تفوز بكاس العالم في بطولة كرة القدم 2022 .
21-12 مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بسام صباغ يقول إن حل الأزمة الإنسانية في سورية يتطلب تحرك مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب .
28-12 عقد جلسة محادثات ثلاثية في موسكو بين وزراء دفاع سورية وروسيا وتركيا لبحث جهود محاربة الإرهاب والأوضاع في سورية .
أعد البانوراما دائرة الأخبار الخارجية والوكالات
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