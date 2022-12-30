جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الروسيتان تعتمدان دستورين جديدين

موسكو-سانا

أقر مجلسا الشعب في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين بالإجماع اليوم دستوراً جديداً لكل من الجمهوريتين.

وصوت جميع النواب الـ43 الحاضرين في الجلسة العامة لمجلس الشعب في لوغانسك لصالح تبني الدستور، فيما صوت جميع النواب الـ76 في مجلس الشعب في دونيتسك لصالح اعتماد الدستور الجديد.

ووصف ليونيد باستشنيك القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك ما جرى بأنه حدث مهم وتاريخي وقال مخاطباً النواب: “سنسمي هذه الوثيقة من الآن فصاعداً دستور جمهورية لوغانسك الشعبية التابعة لروسيا الاتحادية”.

وأضاف باستشنيك: “إن هذا الدستور سيسمح لنا في المستقبل بالمضي قدماً في تشكيل هيئات السلطة والإدارة في جمهورية لوغانسك الشعبية ضمن النطاق القانوني، وهذا يؤكد مرة أخرى أننا نندمج في المجال القانوني لروسيا بأكبر سرعة وفعالية ممكنة ونصبح كياناً مكتمل الحقوق والواجبات ضمن روسيا الاتحادية”.

بدوره قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين: “إن ما جرى اليوم حدث تاريخي فهذه المرحلة تمثل عودة دونباس إلى حضن الأصالة الثقافية والتاريخية الروسية وتحقيق آمالنا وتحقيق الهدف الذي كنا نمضي نحوه على مدى ثماني سنوات طويلة”.

وكانت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه انضمت إلى روسيا نتيجة الاستفتاءات الشعبية التي جرت في أراضيها في أيلول الماضي.

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