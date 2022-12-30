الخارجية الصينية: سندافع بحزم عن سيادتنا ومصالحنا الأمنية

بكين-سانا

جددت الصين اليوم مطالبتها الولايات المتحدة بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى منطقة تايوان الصينية، مشددة على أنها ستعمل بحزم للدفاع عن سيادتها ومصالحها الأمنية.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله في مؤتمره الصحفي اليوم: “إن الصين عارضت دائماً وبشدة مبيعات الأسلحة الأميركية إلى منطقة تايوان الصينية وستعمل بحزم للدفاع عن سيادتها ومصالحها الأمنية”، مطالباً الولايات المتحدة بالتوقف عن خلق عوامل جديدة تؤدي إلى توترات عبر مضيق تايوان.

وأضاف وانغ: “نحث واشنطن على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة والعمل بجدية على الالتزام الذي قطعته القيادة الأمريكية بعدم دعم ما يسمى استقلال تايوان”.

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