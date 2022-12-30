بيسكوف: سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بيلاروس يثير قلقاً بالغاً

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بيلاروس يثير قلقاً بالغاً، مشيراً إلى وجود اتصال مستمر بين العسكريين الروس ونظرائهم في بيلاروس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله: هذا حدث يسبب قلقاً شديداً ليس فقط بالنسبة لنا ولكن أيضا لشركائنا في بيلاروس، مضيفاً: إن الجيشين الروسي والبيلاروسي على اتصال دائم ويتم التنسيق باستمرار فيما بينهما.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أنها لا تستبعد فكرة الاستفزاز المتعمد من سقوط الصاروخ الأوكراني على أراضيها.

وقال رئيس القوات الصاروخية البيلاروسية المضادة للطائرات كيريل كازانتسيف: إن الجانب البيلاروسي لا يزال لديه تساؤلات حول حادثة سقوط الصاروخ الأوكراني على أراضي بيلاروس، ونحن ندرس روايتين وهما إطلاق غير مقصود لصاروخ موجه مضاد للطائرات بسبب ضعف تدريب الطاقم، وخلل في الصاروخ أو أنه استفزاز متعمد من جانب القوات الأوكرانية.

وأوضح كازانتسيف أن أطقم الدفاع الجوي القتالية في بيلاروس عملت بشكل طبيعي وتصدت للهدف الجوي بنجاح.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية أعلنت أمس أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت صاروخاً أوكرانياً أطلق من منظومة “اس 300” إلى داخل الأراضي البيلاروسية.