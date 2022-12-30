الجمارك الروسية: حجم التجارة مع الصين سجل رقماً قياسياً في 2022

موسكو-سانا

صرح النائب الأول لرئيس هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية روسلان دافيدوف بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، خلال عام 2022 سيسجل رقما قياسيا وسيصل نموه إلى 30 بالمئة.

وقال دافيدوف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: إن حجم التبادل التجاري مع الصين سيكون قياسياً هذا العام، حيث يسجل زيادة تبلغ 30 بالمئة، وهناك زيادة كبيرة للغاية في حجم التجارة مع الهند تتجاوز 5ر2 ضعف، ومع إيران تصل إلى 20 بالمئة.

وأشار إلى أن الحدود بين روسيا والصين تشهد زيادة في حركة التدفقات لجميع وسائل النقل، مقارنة بأوقات ما قبل جائحة كورونا سواء في معابر السيارات أو في الموانئ، مضيفاً إن عدد الحاويات الخاضعة للرقابة الجمركية يتجاوز جميع الحدود القصوى التاريخية.

وكانت الجمارك الروسية توقعت زيادة في التجارة بين روسيا والصين في عام 2022 إلى 170 مليار دولار، مع نمو يقدر بنسبة 26 بالمئة على مدى 11 شهراً.

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