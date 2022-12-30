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لوغانسك:كييف تنقل قوات من المرتزقة الأجانب إلى أرتيموفسك وسوليدار

2022-12-30

لوغانسك-سانا

قال الضابط في قوات لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو: إن قيادة النظام الأوكراني نقلت إلى مناطق أرتيموفسك وسوليدار بجمهورية دونيتسك، مجموعات من المرتزقة الأجانب مع أسلحة من دول الناتو.

ونقلت وكالة تاس عن ماروتشكو قوله نقلا عن معلومات استخباراتية: “قامت القيادة الأوكرانية بشكل إضافي بإرسال مجموعات للرد السريع إلى مناطق أرتيموفسك وسوليدار تتألف حصريا من الأجانب”، مبيناً أن هذه المجموعات المتنقلة مجهزة بأسلحة من الناتو، وتستخدم في تنقلاتها سيارات همر ومعدات أخرى.

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