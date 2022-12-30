ارتفاع ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 44 شخصاً

مانيلا-سانا

أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية، جراء الأمطار الغزيرة التى اجتاحت الفلبين خلال الأيام الماضية إلى 44 شخصاً، فيما لا يزال 28 آخرون في عداد المفقودين.

ونقلت رويترز عن وكالة مكافحة الكوارث الوطنية في الفلبين قولها في بيان: إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمحاصيل قدرت بنحو 1.36 مليار بيزو، ما يعادل 24.4 مليار دولار.

وأغرقت الأمطار الغزيرة قرى وبلدات وطرقا سريعة في منطقتي فيساياس ومينداناو، ما أجبر أكثر من 50 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

وقالت الوكالة: إن الفيضانات تراجعت لكن الأمطار مستمرة على نحو متقطع.

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