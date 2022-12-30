الجو بين الصحو والغائم جزئياً والأرصاد تحذر من الصقيع والضباب

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بمنخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويكون بارداً ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية نشطة على المنطقة الساحلية مع هبات شديدة تتجاوز 50 كم / سا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…