دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ على كونستانتينوفكا

موسكو-سانا

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأن قوات نظام كييف أطلقت اليوم ستة صواريخ راجمات على منطقة كونستانتينوفكا في الجمهورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب قوله في بيان عبر صفحته الرسمية على تليغرام: إنه “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة كونستانتينوفكا في دونيتسك باستخدام راجمات صواريخ”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المكتب أن قوات كييف استهدفت بـ 12 قذيفة عيار 155 مليمتراً مدن وبلدات الجمهورية.

وتستخدم القوات الأوكرانية بشكل مكثف المدفعية الميدانية لقصف المناطق السكنية، واستهداف المدنيين في مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في وقت زود الغرب قوات كييف بمدافع ذاتية الدفع من طراز “بي زي إتش 2000″ الألمانية و”كراب” البولندية، و”سيزار” الفرنسية، وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمتراً.

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