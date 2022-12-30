روسيا: محاولات نظام كييف لتزييف التاريخ محكوم عليها بالفشل

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن محاولات نظام كييف لتزييف التاريخ “محكوم عليها بالفشل”.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم إنه “سيعود كل شيء إلى طبيعته وستأخذ الآثار التي تمت إزالتها مكانها الصحيح مرة أخرى في وسط مدينة أوديسا ومدينة إسماعيل ومدن أخرى على أراضي أوكرانيا والتي لا تزال تعاني حتى اليوم من الراديكاليين النازيين العدوانيين”.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الحيل الخبيثة للتحريض على كراهية روسيا لن تغير من حقيقة أن أوديسا تدين بوجودها للإمبراطورة الروسية يكاترينا الثانية.

يشار إلى أنه بدأ تفكيك المعالم الأثرية المتعلقة بالتاريخ السوفييتي وإعادة تسمية الشوارع في أوكرانيا منذ عام 2015.

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