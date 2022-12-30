30 كانون الأول 2013 – تفجيران انتحاريان إرهابيان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصاً في مدينة فولغوغراد الروسية

دمشق-سانا

1460 – وقوع “معركة ويكفيلد”، وذلك أثناء حرب الوردتين.

1862- غرق السفينة الأمريكية “مونيتور”، والتي تمثل أحد الابتكارات الحديثة في مجال المعارك البحرية إثر هبوب عاصفة قوية.

1880 – فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.

1922 – ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.

1947 – إعلان الجمهورية الشعبية في رومانيا.

1965 – انتخاب فرديناند ماركوس رئيسا للفلبين.

1972 – الولايات المتحدة توقف قصفها المكثف على شمال فيتنام، وذلك أثناء حرب فيتنام.

2006 – تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد.

2013 – تفجيران انتحاريان إرهابيان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصاً في مدينة فولغوغراد الروسية.

من مواليد هذا اليوم:

1865 – روديارد كبلينغ، أديب وشاعر بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1907.

1884 – هيديكي توجو، رئيس وزراء اليابان.

1921 – رشيد كرامي، رئيس وزراء لبنان.

من وفيات هذا اليوم:

1644 – فان هيلموت، عالم بلجيكي في علم النبات وطبيب.

1944 – رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915.

1968 – تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.

أعياد ومناسبات:

ذكرى وليمة العائلة المقدسة.

يوم ريزال في الفلبين.

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