30 كانون الأول 2013 – تفجيران انتحاريان إرهابيان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصاً في مدينة فولغوغراد الروسية

دمشق-سانا
1460 – وقوع “معركة ويكفيلد”، وذلك أثناء حرب الوردتين.
1862- غرق السفينة الأمريكية “مونيتور”، والتي تمثل أحد الابتكارات الحديثة في مجال المعارك البحرية إثر هبوب عاصفة قوية.
1880 – فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.
1922 – ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.
1947 – إعلان الجمهورية الشعبية في رومانيا.
1965 – انتخاب فرديناند ماركوس رئيسا للفلبين.
1972 – الولايات المتحدة توقف قصفها المكثف على شمال فيتنام، وذلك أثناء حرب فيتنام.
2006 – تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد.
2013 – تفجيران انتحاريان إرهابيان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصاً في مدينة فولغوغراد الروسية.
من مواليد هذا اليوم:
1865 – روديارد كبلينغ، أديب وشاعر بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1907.
1884 – هيديكي توجو، رئيس وزراء اليابان.
1921 – رشيد كرامي، رئيس وزراء لبنان.
من وفيات هذا اليوم:
1644 – فان هيلموت، عالم بلجيكي في علم النبات وطبيب.
1944 – رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915.
1968 – تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.
أعياد ومناسبات:
ذكرى وليمة العائلة المقدسة.
يوم ريزال في الفلبين.
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