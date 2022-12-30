ارتفاع ضحايا العاصفة الثلجية في أمريكا إلى 61 شخصاً

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية تسجيل حالتي وفاة جديدتين، جراء العاصفة الثلجية التي ضربت قسما كبيرا من الولايات المتحدة خلال فترة عيد الميلاد ليصل عدد ضحاياها إلى 61 على الأقل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مارك بولونكارز مسؤول محلي في ولاية نيويورك قوله خلال مؤتمر صحفي: إن “وفيتين سجلتا في مدينة بوفالو بولاية نيويورك”، مشيرا إلى أن 39 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الولاية لوحدها، والحصيلة مرشحة للارتفاع.

وأوضح بولونكارز أنه تم العثور على أربع من الضحايا في سيارات و11 في منازل و17 في الخارج، لافتا إلى أن الفيضانات المتوقع حدوثها جراء الذوبان السريع للثلوج ستكون “محدودة”.

وأضاف بولونكارز: إنه تمت إعادة التيار الكهربائي إلى كل أنحاء المدينة التي تشهد عادة فصول شتاء قاسية.

وتسببت العاصفة التي ضربت الولاية باضطرابات كبيرة في المطارات مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية، إضافة إلى حالة من الفوضى لدرجة أن فرق الإنقاذ المحلية وجدت نفسها عالقة وغير قادرة على المساعدة، في حين سيطر الطقس البارد بمستويات متفاوتة على جزء كبير من الولايات المتحدة حتى ولايتي تكساس وفلوريدا غير المعتادتين على مثل هذه الأحوال الجوية.

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