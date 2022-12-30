المسرح السوري خلال عام 2022 محلياً وعربياً

دمشق-سانا

تميز عام 2022 بحركة مسرحية نشطة في مختلف المحافظات قدمت على مدار العام عدداً من العروض المسرحية التي تنوعت مضامينها وموضوعاتها، وعبرت الحدود وقدمت عروضاً متنوعة محلياً وعربياً، كما تم تكريم عدد من النجوم السوريين في المحافل الثقافية العربية.

والبداية من المسرح الدمشقي حيث شهدت خشبة مسرح الحمراء تقديم أولى العروض العربية في العام الحالي بعد غياب لسنوات عن المسارح السورية من خلال فرقة مسرح الدن للثقافة والفن العمانية التي قدمت العرض المسرحي لقمة عيش.

مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة تنوعت نشاطاتها من بداية عام 2022 حيث احتفت باليوم العربي للمسرح من خلال تقديم مجموعة من العروض في كل من دمشق وحماة وطرطوس والحسكة والسويداء وإطلاق مشروع حدائق الفن من خلال تقديم عروض مسرحية وأمسيات موسيقية في العديد من الحدائق العامة في المحافظات إضافة لتقديم عروض منوعة على مدار العام بقصر العظم ومنها فرق المسرح الراقص.

وأعلنت المديرية عن نتائج مسابقة النص المسرحي الشاب الموجه للكبار والصغار وتأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لتفعيل الحراك الثقافي وتشجيع الكتاب على تقديم نصوص جديدة لتنشيط الحركة المسرحية وإتاحة المجال لاكتشاف مواهب جديدة في كتابة النص المسرحي، وفي النصوص الموجهة للكبار جاء بالمركز الأول نص مسرحية (لنملأ الفراغ ) لــ محمد حمود وبالمركز الثاني نص مسرحية ( هبة الدم ) لـ رائد الحلاق، أما النصوص الموجهة للأطفال ففاز بالمركز الأول نص مسرحية ( قمر ) لـ محمد حمود وبالمركز الثاني نص مسرحية ( سنجوبة بأذني أرنوبة ) لـ ضحى جواد.

واستضافت خشبات المسارح في مدينة دمشق عروضاً مهمة أبرزها “نقيق” نص روعة سنبل، إخراج عجاج سليم على خشبة مسرح الحمراء، وفي المسرح التجريبي النص المسرحي” تماس ” لمحمد سمير الطحان على خشبة القباني والعرض المسرحي الراقص “إيف” للمخرج حمود شباط على خشبة القاعة متعددة الاستعمالات بدار الأسد للثقافة والفنون، و”أكاديمية الضحك” نص كوكي ميتاني إخراج سمير عثمان الباش (مدرسة الفن المسرحي-دمشق)، وشهدت خشبة القباني عودة الفنانة السورية صباح السالم عبر مسرحية حكاية من بلدي لجوان جان.

كما خطت المخرجة الشابة تاتيانا أبو عسلي أولى تجاربها المسرحية من خلال عرض العكازة على خشبة القباني، واستضافت خشبة الحمراء عروضاً متميزة مثل مسرحية ديستوبيا لمأمون الخطيب، وموت موظف للؤي شانا (مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة).

واستضافت خشبات المسارح عروضاً متنوعة أبرزها مسرحية “مكان آخر” إعداد يوسف شرقاوي وإخراج سهير برهوم (مديرية المسارح والموسيقا-دمشق)، تحية للقباني” إعداد وإخراج اسماعيل خلف (مديرية المسارح والموسيقا-الحسكة)، مونودراما “مكاشفة” نص أنطون تشيخوف إخراج عبد الله الزاهد (مديرية المسارح والموسيقا-القامشلي) ،”قلب العاشق” نص وإخراج زيناتي قدسية (مديرية المسارح والموسيقا-حمص)، فوق هذا المستطيل وقع حادث” نص محمد أبو معتوق إخراج محمد الشيخ (مديرية المسارح والموسيقا-حلب) والكثير من العروض المتنوعة.

وفي حمص عام 2022 شهد المسرح نشاطاً واسعاً وقدمت على خشبات المسارح جملة من العروض منها الغنمة” نص ستانسلاف ستراتييف إخراج زين العابدين طيار (مديرية المسارح والموسيقا-حمص)، “الذكاء” إخراج سامر ابراهيم أبو ليلى (المسرح العمالي-حمص) سرحان في وادي الكسلان” نص نور الدين الهاشمي إخراج أفرام دافيد (فرقة المحبة-حمص) “نهاية اللعبة” نص صامويل بيكيت إخراج : جواد عكلا (نقابة الفنانين-حمص) .

وقدم مسرح الطفل والعرائس في مديرية المسارح والموسيقا عروضاً مسرحية تربوية عرضت على مدار العام، إضافة الى عروض احتفالية تظاهرة فرح الطفولة.

وكان لملتقى الابداع الذي استضافه المعهد العالي للفنون المسرحية حضوره اللافت، حيث تضمن لقاءات مع كبار نجوم المسرح الذين كانت لهم بصمتهم في الحركة المسرحية، أبرزهم الفنانة القديرة منى واصف والفنان القدير أسعد فضة والفنان القدير غسان مسعود، والنجمان تيم حسن وعبد المنعم عمايري والمخرج أسامة الروماني.

وعربياً استضاف (ملتقى الشارقة لأوائل المسرح) مجموعة من الطلاب المتفوقين في المعهد العالي للفنون المسرحية السوري في إطار الدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

وحصد النص “كائنات من ضوء” المسرح الجامعي-حمص ثلاث جوائز في ملتقى الحسين بوزيان الدولي للمسرح الجامعي-تونس عن أفضل إخراج حسين ناصر، وأفضل ممثل سيتفان برشيني وأفضل ثاني ممثلة أليسار إسبر.

وفي اليوم العالمي للمسرح الذي يحتفل به العالم في الـ 27 من آذار سطع المسرح السوري في المحافل العربية ليتجسد هذا العام في تكريم للفنان القدير أسعد فضة ضمن الدورة الـ 31 لأيام الشارقة المسرحية، وفي تقديم للعرض المسرحي (تجربة أداء) للكاتب والمخرج سامر محمد اسماعيل على خشبة مسرح الشمس في العاصمة الأردنية عمان، وعلى خشبة مسرح المدينة في بيروت ضمن مهرجان مشكال المسرحي.

وفي إطار مشروع دعم مسرح الشباب تضمن عروض “إذاعة” نص كين سارو إخراج محمود عبد الباقي (حماة) والنص المسرحي “360 بالمئة” لمحمد ملقي .

وأقامت مديرية المسارح والموسيقا عدة مهرجانات مسرحية مثل مهرجان المونو دراما والماغوط في حماة ومهرجان طرطوس المسرحي للهواة ومهرجان أليسار المسرحي في اللاذقية ومهرجان المسرح الجامعي في مدينة حمص ومهرجان حلب المسرحي ومهرجان السويداء المسرحي .

هادي عمران

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