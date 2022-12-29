الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام ذوب آهان الإيراني ببطولة غرب آسيا

طهران-سانا

خسر فريق الاتحاد أهلي حلب أمام ذوب آهان الإيراني بنتيجة 75-54 نقطة، ضمن بطولة سوبرليغ غرب آسيا لكرة السلة، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة آزادي في العاصمة الإيرانية طهران.

وخسر الاتحاد أهلي حلب أمام الأرثوذكسي الأردني الخميس الماضي بنتيجة 59-40 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الحمدانية بحلب، ضمن الجولة الأولى من البطولة ذاتها.

وكان فريق الكرامة خسر أمام غورغان الإيراني أمس بنتيجة 83-78 نقطة ضمن البطولة ذاتها، وكان قد خسر مباراته الأولى بالبطولة أمام النفط العراقي بنتيجة 89-66 نقطة، وذلك في المباراة التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

ويلعب الاتحاد أهلي حلب في المجموعة الأولى بالبطولة، والتي تضم أندية الأرثوذكسي الأردني وذوب آهان أصفهان الإيراني وبيروت اللبناني، بينما يلعب الكرامة في المجموعة الثانية التي تتنافس فيها أندية الرياضي اللبناني والنفط العراقي وغورغان الإيراني.

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