أنشطة منوعة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية بمناسبة الأعياد في حمص

حمص-سانا

بهدف إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال في فترة الأعياد نظم فريق سيار حمص بالتعاون مع فريق مهارات الحياة فعاليات منوعة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في حديقة المركز الثقافي بحمص وقاعة الأطفال.

رئيسة فريق مهارات الحياة بحمص صبا وسوف بينت أن الفعاليات استهدفت 36 طفلاً من فاقدي الرعاية الأسرية، حيث تنوعت الأنشطة والألعاب بهدف دمج هؤلاء الأطفال ضمن أجواء الفرح والميلاد التي حرموا منها بسبب ظروفهم الخاصة.

بدورها تحدثت مسؤولة فريق سيار حمص ليلاس دامشلي عن الفعالية، لافتة إلى أنها ضمت أكثر من نشاط ألعاب بساحة المركز الثقافي بمشاركة عدد من المتطوعين وفيديو كرتونياً مضحكاً عن بابا نويل وطقوس الميلاد.

وبينت دامشلي أن التجربة كانت جديدة ومميزة بالنسبة للأطفال، وشكلت لهم حالة من البهجة.

واختتم النشاط بتقديم قبعات شتوية وأطعمة للأطفال.

ومن الأطفال المشاركين مريم ونور وعمر أشاروا إلى حالة الفرح التي غمرت قلوبهم خلال الفعاليات، وبينوا أنهم لأول مرة يشاركون بنشاطات عيد الميلاد وفعالياته مثل باقي الأطفال.

لارا أحمد

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