بوتين يوقع مرسوماً حول إجراءات خاصة في التجارة الخارجية

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً مكملاً للتدابير الخاصة في مجال التجارة الخارجية، من خلال زيادة رسوم التصدير والاستيراد على بعض السلع والمواد الخام.

وذكر موقع روسيا اليوم أنه تم نشر وثيقة المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية وستعد الحكومة الروسية بموجبه قائمة بهذه الإجراءات.

ويدخل المرسوم تعديلات على المرسوم الصادر عن الرئيس الروسي في الـ8 من آذار 2022 رقم 100 حول تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الخارجي من أجل ضمان أمن روسيا”.

وبناء على المرسوم الجديد سيتم استكمال قائمة التدابير التي يجب ضمان تطبيقها حتى الـ31 من كانون الأول 2023.