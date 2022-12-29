الدفاعات الجوية الروسية تدمر جسماً مجهولاً في مقاطعة ساراتوف

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة ساراتوف الروسية رومان بوسارغين أن الدفاعات الجوية دمرت جسماً مجهولاً بالقرب من مدينة إنغلز في المقاطعة اليوم.

وقال بوسارغين في قناته على موقع تلغرام: “تم تدمير جسم مجهول ولا يوجد تهديد لسلامة السكان”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الإثنين الماضي أن دفاعاتها الجوية تصدت لطائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة ساراتوف، مشيرة إلى أن سقوط حطام الطائرة تسبب في مقتل 3 عسكريين.

وتتمركز في مطار إنغلز قاذفات القنابل الاستراتيجية للطيران بعيد المدى التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

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